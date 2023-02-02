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Более миллиона заявлений в электронном виде поступило в Росреестр по Москве за 2022 год

Евгений Жуков
Город
Более миллиона заявлений в электронном виде поступило в Росреестр по Москве за 2022 год
Фото: Вечерняя Москва

Росреестр по Москве в прошлом году принял свыше миллиона заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Эта динамика является очевидным отражением принимаемых ведомством мер по планомерной цифровизации — переводу сервисов и услуг в электронный вид. Благодаря чему значительно повышается их качество, удобство использования и доступность для граждан, — сказал глава ведомства Игорь Майданов.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель увеличился на 54,4 процента, передает официальный сайт Росреестра.

До этого стало известно, что специалисты Росреестра и Росимущества в Москве с 2022 года провели анализ и сопоставили сведения более чем о 47 048 объектах в столице.

В отношении 1326 были внесены отсутствующие характеристики, например, вид разрешенного использования, информация о границах, о местоположении объектов капитального строительства на земельных участках.

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