Росреестр и Росимущество с 2022 года провели анализ более 47 тысяч объектов в Москве

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Специалисты Росреестра и Росимущества в Москве с 2022 года провели анализ и сопоставили сведения более чем о 47 048 объектах в столице. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

— В отношении 1326 внесены отсутствующие характеристики, такие как вид разрешенного использования, информация о границах, о местоположении объектов капитального строительства на земельных участках, — сказал он.

По словам Майданова, в результате проверки 4 тысяч объектов, закрепленных за федеральными органами власти, государственными предприятиями и учреждениями, находящихся в оперативном управлении, постоянном бессрочном пользовании или хозяйственном ведении, установлено отсутствие записи о праве собственности в отношении 1012 из них.

Руководитель территориального управления Росимущества в Москве Антон Колегов добавил, что ведомство приводит в соответствие сведения реестра и консолидирует данные об учете имущества РФ с управлением Федерального казначейства по Москве, говорится на сайте Росреестра.

До этого в столичном управлении Росреестра сообщили, что за прошедший 2022 год 21 739 участников программы реновации жилья в Москве зарегистрировали права на новые квартиры. В пятерку лидеров вошли Южный и Северный административные округа Москвы.

Министр правительства Москвы и глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что всего за 2022 год права на квартиры по реновации оформили более 14 тысяч семей.