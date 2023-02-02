Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украина заявила о гарантиях не бить по России дальнобойными ракетами

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украина заявила о гарантиях не бить по России дальнобойными ракетами
Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Киев готов дать гарантии западным партнерам, что не будет наносить удары по территории России в случае поставки дальнобойных ракет. Такое заявление сделал в четверг, 2 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников.

— Если бы мы имели возможность наносить удары на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была бы вынуждена потерпеть поражение, — заявил Резников.

Резников уточнил, что эти гарантии не распространяются на те территории, которые Украина считает своими. Цели для ударов Киев готов координировать совместно с западными партнерами, передает слова украинского министра РИА Новости.

31 января агентство Reuters сообщило, что США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти ракеты большей дальности.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Вечерней Москве», что любые новые требования Украины по поводу поставок очередной партии вооружения — это согласованный с Западом ход. Он отметил, что ни одно заявление Киева не обходится без предварительной коррекции со стороны западных покровителей.

Украина Россия Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте