Украина заявила о гарантиях не бить по России дальнобойными ракетами

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Киев готов дать гарантии западным партнерам, что не будет наносить удары по территории России в случае поставки дальнобойных ракет. Такое заявление сделал в четверг, 2 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников.

— Если бы мы имели возможность наносить удары на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была бы вынуждена потерпеть поражение, — заявил Резников.

Резников уточнил, что эти гарантии не распространяются на те территории, которые Украина считает своими. Цели для ударов Киев готов координировать совместно с западными партнерами, передает слова украинского министра РИА Новости.

31 января агентство Reuters сообщило, что США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти ракеты большей дальности.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Вечерней Москве», что любые новые требования Украины по поводу поставок очередной партии вооружения — это согласованный с Западом ход. Он отметил, что ни одно заявление Киева не обходится без предварительной коррекции со стороны западных покровителей.