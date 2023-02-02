Автобусная остановка «Северный — 9-й микрорайон» станет работать в обе стороны

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Автобусная остановка «Северный — 9-й микрорайон» для ряда автобусных маршрутов будет работать в обе стороны. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 4 февраля остановка «Северный — 9-й микрорайон» для автобусов 685, 746, 836 и 843 будет работать в обе стороны, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что с 28 января этого года автобусный маршрут № 394 начал курсировать до кластера «Ломоносов» инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы».

Так, автобусы будут начинать маршрут от улицы Винницкой, затем продолжат следовать по Раменскому бульвару и проспекту Вернадского. Конечной остановкой станет «Метро «Университет».

21 января маршруты автобусов № 577 и 879 были продлены до остановки «Бархатная роща». Такое решение даст возможность жителям поселения Воскресенского удобнее добираться до станции метро «Теплый Стан».