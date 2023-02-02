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Министры спорта Балтии и Польши призвали не допустить участия россиян в Олимпиаде

Евгений Жуков
Спорт
Министры спорта Балтии и Польши призвали не допустить участия россиян в Олимпиаде
Фото: depositphotos

Министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступили с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) и международным федерациям отдельных видов спорта запретить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом стало известно в четверг, 2 февраля.

— Попытки вернуть спортсменов России и Белоруссии на международные турниры под прикрытием щита нейтральности являются оправданием политических решений этих стран и широко распространяемой ими пропаганды, когда спорт используется как одно из средств отвлечения внимания общественности от проводимой агрессии, — передает сообщение ТАСС.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты выступают за сохранение запрета на флаги, гербы и гимны России и Белоруссии на международных спортивных состязаниях, в том числе олимпийских.

Президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из России и Белоруссии могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Конькобежка, заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Вечерней Москве», что заявления МОК о том, что они рассмотрят вариант допуска российских спортсменов, не поддерживающих спецоперацию, на предстоящую Олимпиаду — вовсе не гарантия того, что такие условия будут выполнены со стороны комитета.

Польша Прибалтика Россия Олимпийские игры МОК
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