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Потепление до +2 градусов предсказали синоптики в Москве 3 февраля

Егор Провоторов

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Погода в Москве
Город
Потепление до +2 градусов предсказали синоптики в Москве 3 февраля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Облачная погода, небольшой местами умеренный снег и температура воздуха до двух градусов выше нуля ожидают жителей столичного региона в предстоящую пятницу, 3 февраля. Таким прогнозом поделились специалисты Гидрометцентра РФ.

Метеорологи предупредили москвичей и гостей столицы о возможном налипании мокрого снега и гололедице. Температура воздуха в городе будет находиться в диапазоне от 0 до +2 градусов в дневное время суток, а также от -4 до -2 ночью.

На своем сайте специалисты Гидрометцентра России также подчеркнули, что днем прогнозируется южный и юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, ночью он стихнет до 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 743-745 миллиметров ртутного столба.

Накануне синоптик Александр Ильин в интервью «Вечерней Москве» сказал, что в эти выходные в столицу придет похолодание, в субботу днем столбики термометров опустятся до минус 5–7 градусов, а погода будет преимущественно облачная.

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