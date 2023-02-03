Авиакомпания British Airways запретила своим пилотам делать фото во время полета

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Британская авиакомпания British Airways запретила членам экипажей своих самолетов публиковать в соцсетях снимки, сделанные во время полета. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила газета The Times.

Пилотам и бортпроводникам запрещается распространять потенциально «деликатную» информацию, которая может нанести вред бизнесу компании, ее клиентам и сотрудникам. Под такой информацией имеются в виду полетные планы и любая техническая документация, а также все, что снято в кабине пилота, бортовая кухня, а также личные расписания смен или графики дежурств.

Некоторым пилотам пришлось завершить ведение своих социальных сетей с сотнями тысяч подписчиков, поскольку теперь им запрещено делиться внутренней информацией с подписчиками. После этого в социальных сетях появились мнения о том, что руководство British Airways таким образом пытается заставить молчать своих сотрудников, пишет The Times.

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