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Авиакомпания British Airways запретила своим пилотам делать фото во время полета

Егор Провоторов
В мире
Авиакомпания British Airways запретила своим пилотам делать фото во время полета
Фото: https://pixabay.com

Британская авиакомпания British Airways запретила членам экипажей своих самолетов публиковать в соцсетях снимки, сделанные во время полета. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила газета The Times.

Пилотам и бортпроводникам запрещается распространять потенциально «деликатную» информацию, которая может нанести вред бизнесу компании, ее клиентам и сотрудникам. Под такой информацией имеются в виду полетные планы и любая техническая документация, а также все, что снято в кабине пилота, бортовая кухня, а также личные расписания смен или графики дежурств.

Некоторым пилотам пришлось завершить ведение своих социальных сетей с сотнями тысяч подписчиков, поскольку теперь им запрещено делиться внутренней информацией с подписчиками. После этого в социальных сетях появились мнения о том, что руководство British Airways таким образом пытается заставить молчать своих сотрудников, пишет The Times.

В конце января Верховный суд России окончательно решил, что авиакомпания «Победа» нарушает правила перевозки пассажиров, устанавливая незаконные ограничения на провоз вещей.

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