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Пятеро детей пострадали в результате ДТП со школьным автобусом на Сахалине

Егор Провоторов
Происшествия
Пятеро детей пострадали в результате ДТП со школьным автобусом на Сахалине
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Школьный автобус утром в пятницу, 3 февраля, попал в ДТП в Холмском районе на юге Сахалина, сообщили в пресс-службе Министерства образования Сахалинской области.

В районе села Бамбучки в автобус врезалось другое транспортное средство, в результате чего в больницы доставили семь человек. Известно, что в ДТП пострадали пятеро детей и двое взрослых.

В момент столкновения в автобусе находилось 11 детей. В министерстве поручили провести срочное служебное расследование по факту дорожного инцидента, сообщает ТАСС. Специалисты управления образованием Холмского района работают на месте происшествия для выяснения всех причин случившегося.

По информации районных властей, автобус забирал утром детей из сел Пятиречье и Пожарское, чтобы отвезти в школу в село Чапланово. В транспортном средстве находились дети в возрасте от 7 до 16 лет. Все они были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель соблюдал скоростной режим.

В середине января рейсовый автобус столкнулся со стоящим грузовым автомобилем на трассе в Московской области, в результате ДТП пострадали три человека.

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