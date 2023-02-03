Стало известно о сокращении рынка мебели и товаров для дома в России в 2023 году

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Объемы российского рынка мебели в текущем году могут сократиться на 10-20 процентов, до показателей в 500-550 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказал управляющий директор мебельной торговой сети Hoff Максим Генке.

При этом в прошлом году рынок мебели в России оценивался в сумму порядка 600 млрд рублей. Рынок товаров для дома, по словам Генке, также может сократиться до 250-270 млрд рублей в 2023 году по сравнению с объемом в 300 млрд рублей в 2022 году.

Управляющий директор Hoff в интервью РИА Новости отметил, что продажи товаров для дома находятся в прямой зависимости от рынка недвижимости. Снижение продаж таких объектов значительно влияют и на продажи мебели и товаров для дома. Кроме того, на спрос также влияет и ситуация с доходами населения.

В конце прошлого года председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что IKEA могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в России, как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс». 13 октября стало известно, что IKEA уволила 10 тысяч из 12 тысяч своих сотрудников в России.