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Украинский военнопленный сознался в убийстве девяти мирных жителей под Волновахой

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Украинский военнопленный сознался в убийстве девяти мирных жителей под Волновахой
Фото: depositphotos

Пленный украинский военнослужащий Вячеслав Симбирский сознался в том, что в марте прошлого года совершил убийство девяти мирных жителей Волновахского района Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает РИА Новости.

— Две БМП оставались на прикрытии, я видел, как они стреляют по домам. Пока мы убегали, выбежало двое гражданских на дорогу, по который мы бежали. Я с испуга выпустил по ним очередь — двое мужчин. Я не знаю, почему они выбежали на дорогу, — сказал он.

По словам военного, другие семеро человек погибли в результате выстрела из гранатомета по жилому дому. Среди них было четверо мужчин и три женщины. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в свою очередь никак не отреагировало на произошедшее, отмечает агентство.

До этого сообщалось, что в Новоайдаре украинскими военными был нанесен намеренный удар из РСЗО HIMARS по зданию районной больницы. В результате обстрела погибли 14 человек и получили ранения различной степени тяжести 24 человека.

Позже МИД России назвал произошедшее военным преступлением. По данным ведомства, отсутствие реакции на подобные действия со стороны США и НАТО доказывает их вовлеченность в конфликт.

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