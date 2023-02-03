Человек погиб в результате теракта в Энергодаре

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В городе Энергодар Запорожской области произошел взрыв автомобиля, в результате чего один человек скончался. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля. По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек. На месте взрыва работают сотрудники МЧС и силовых структур, — сказал он.

По словам Рогова, взрыв произошел примерно в 07:50 по московскому времени. Наиболее громко произошедшее было слышно в пятом микрорайоне города, добавил он в своем Telegram-канале.

До этого Владимир Рогов сообщил, что при обстреле украинской армией из РСЗО HIMARS автомобильного моста через реку Молочную в Запорожской области погибли пять человек. Он подчеркнул, что все пострадавшие были из числа мирного населения.

Позже член главного совета администрации заявил, что российские военнослужащие пресекли попытку прорыва в Запорожской области, организованную украинским спецназом. В результате удара выжил только один диверсант.