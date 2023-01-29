Рогов сообщил о гибели пяти человек при ударе ВСУ по мосту в Запорожье

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При обстреле украинской армией из РСЗО HIMARS автомобильного моста через реку Молочную в Запорожской области погибли пять человек. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Убиты пять человек. Четыре человека ранены, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, — написал он в Telegram-канале.

Рогов подчеркнул, что все пострадавшие были из числа мирного населения.

Удар украинской армии был нанесен 29 января во время проведения ремонтных работ примерно в 12:30 по московскому времени.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются практически на всех участках линии соприкосновения в Донецкой народной республике.

Телеканал CNN рассказал, что ВСУ становится труднее бить по целям армии России. Отмечается, что, в частности, армии Украины становится сложнее наносить удары по логистическим хабам и складам с боеприпасами.