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Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS автомобильный мост в Запорожской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS автомобильный мост в Запорожской области
Фото: depositphotos

Украинская армия обстреляла из РСЗО HIMARS автомобильный мост через реку Молочную в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ. Есть пострадавшие, в том числе погибшие и раненые среди мирного населения, — написал Рогов в Telegram-канале.

По его информации, удар был нанесен около 12:30 по московскому времени.

До этого российские средства ПВО уничтожили штурмовой самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе города Угледар ДНР. Помимо сбитого самолета, российские подразделения уничтожили восемь беспилотников противника в районах населенных пунктов Кременная, Житловка, Новокраснянка в ЛНР.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются практически на всех участках линии соприкосновения в Донецкой народной республике.

Телеканал CNN рассказал, что ВСУ становится труднее бить по целям армии России. Отмечается, что, в частности, армии Украины становится сложнее наносить удары по логистическим хабам и складам с боеприпасами.

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