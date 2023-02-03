Минобороны: Зона ответственности Южного военного округа расширена на новые территории РФ

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Зона ответственности Южного военного округа расширена на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также на Запорожскую и Херсонскую области. Об этом в пятницу, 3 февраля, свидетельствует обновленная карта военных округов на сайте Минобороны РФ.

— Зона ответственности каждого военного округа включает часть территории РФ и зарубежные территории. В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР, — пояснили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что во всех регионах страны, включая новые территории, будет обеспечена безопасная жизнь граждан.

Также российский лидер отметил, что специальная военная операция на территории Украины проходит стабильно. По его словам, вопросов и проблем с точки зрения процесса проведения СВО нет.

Говоря о длительности спецоперации, Путин пояснил, что он имел в виду не боевые действия, а урегулирование ситуации на Украине. Он добавил, что Минобороны России максимально отражает всю информацию в сводках.