Путин высказался о длительности спецоперации на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 9 декабря, пояснил, что говоря о длительности специальной военной операции, он имел ввиду не боевые действия, а урегулирование ситуации на Украине.

— Длительность процесса СВО — я говорил про длительность процесса урегулирования. Никаких вопросов и проблем там нет. Минобороны России ведет себя прозрачно — все отражается в сводках, — цитирует слова главы государства официальный сайт Кремля.

До этого Путин заявил, что спецоперация на территории Украины проходит стабильно, вопросов и проблем с точки зрения процесса проведения СВО нет.

7 декабря российский лидер сообщил, что спецоперация на Украине может стать длительным процессом. Он отметил, что почти за год проведения СВО России удалось достичь весьма значимых успехов, в частности провести референдумы по присоединению новых регионов.

Помимо этого президент добавил, что на сегодняшний день нет никаких факторов для новой волны мобилизации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян ориентироваться в этих вопросах на официальные источники, такие как Министерство обороны и администрация главы государства.