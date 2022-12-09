Путин: Речи о дополнительной мобилизации сейчас не идет

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 9 декабря, заявил, что нет никаких факторов для новой волны мобилизации на данный момент.

— Нет таких факторов сегодня, не просматривается, я же сказал, половина уже мобилизованных все еще в резерве, — передает слова главы государства официальный сайт Кремля.

7 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин также сообщил, что в сложившейся ситуации разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что слухи о второй волне мобилизации в России распространяются намеренно. Помимо этого, он добавил, что распространением подобных слухов могут заниматься провокаторы, которые стремятся посеять панику среди населения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян ориентироваться в этих вопросах на официальные источники, такие как Министерство обороны и администрация главы государства.