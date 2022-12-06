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Песков ответил на вопрос о новой волне мобилизации

Анастасия Колоскова
Общество
Песков ответил на вопрос о новой волне мобилизации
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

О возможности так называемой второй волны частичной мобилизации поступает очень много провокационной информации. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он призвал россиян ориентироваться в этих вопросах на официальные источники, такие как Министерство обороны и администрацию главы государства, передает РИА Новости.

21 ноября Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не обсуждает вопрос о второй волне частичной мобилизации в России. При этом он отметил, что не может говорить за российские Министерство обороны.

3 декабря официальный представитель Кремля заявил, что в России завершилась мобилизация и какой-либо новой информации об этом нет.

25 ноября президент России Владимир Путин заявил, что больше не нужно набирать дополнительно людей в рамках частичной мобилизации.

До этого распространялись слухи о повторной мобилизации населения, однако в Кремле такую информацию опровергли. Так, в материале онлайн-издания «Правда.ру» говорилось, что до конца года российский лидер сделает обращение, в котором объявит о мобилизации не только военных, но и экономики, а также о «новых мировых правилах игры» и судьбе всех граждан страны.

Дмитрий Песков Мобилизация Россия
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