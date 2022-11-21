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Песков прокомментировал возможность второй волны частичной мобилизации

Анастасия Колоскова
Общество
Песков прокомментировал возможность второй волны частичной мобилизации
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Кремль не обсуждает вопрос о второй волне частичной мобилизации в России. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — приводит ответ Пескова на вопрос о перспективах второй волны частичной мобилизации РИА Новости.

14 ноября Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин планирует встречу с россиянами, чтобы обсудить поддержку мобилизованных граждан.

7 ноября президент РФ провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. В процессе мероприятия Владимир Путин заявил, что планирует лично встретиться с гражданами, чтобы узнать об обстановке с поддержкой мобилизованных.

В этот же день российский лидер призвал чиновников проявлять внимание ко всем мобилизованным гражданам. По его словам, это не должно зависеть от места их нахождения — в зоне боевых действий или на полигоне.

По словам Путина, сейчас в зоне специальной военной операции находится около 80 тысяч россиян, призванных в ходе частичной мобилизации. Из них 50 тысяч человек уже принимают участие в боевых действиях.

Дмитрий Песков обсуждение Мобилизация
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