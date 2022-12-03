Песков заявил, что никакой новой информации о мобилизации нет

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России завершилась мобилизация, какой-либо новой информации об этом нет. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента, о том, что она завершена, — цитирует его РИА Новости.

В пятницу, 25 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что больше не нужно набирать дополнительно людей в рамках частичной мобилизации.

До этого распространялись слухи о повторной мобилизации населения, однако в Кремле такую информацию опровергли. Так, в материале онлайн-издания «Правда.ру» говорилось, что до конца года российский лидер сделает обращение, в котором объявит о мобилизации не только военных, но и экономики, а также о «новых мировых правилах игры» и судьбе всех граждан страны.

Российский лидер 31 октября объявил о завершении частичной мобилизации в стране. По его словам, точка в этом вопросе поставлена. Российский лидер при этом заметил, что обсудит необходимость соответствующего указа с юристами.

На 4 ноября 2022 года число мобилизованных достигло 318 тысяч, среди них 49 тысяч человек уже отправились в войска и выполняют боевые задачи. Остальные проходят подготовку.