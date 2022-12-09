Путин: Спецоперация на Украине проходит стабильно

Фото: Администрация президента РФ

Специальная военная операция на территории Украины проходит стабильно, вопросов и проблем с точки зрения процесса проведения СВО нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам визита в Бишкек в пятницу, 9 декабря.

— СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет, — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Владимир Путин 9 декабря прилетел в Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза. В рамках мероприятия него была запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

До этого Путин заявил, что спецоперация на Украине может стать длительным процессом. Он отметил, что почти за год проведения СВО России удалось достичь весьма значимых успехов, в частности провести референдумы по присоединению новых регионов.

По его словам, проблемы в зоне проведения спецоперации были и они могут до сих пор возникать, в связи с чем следует проводить анализ ситуации и иметь обратную связь. Подобные решения необходимы для всех граждан России.