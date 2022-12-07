Путин заявил о необходимости анализа проблем в зоне СВО на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Проблемы в зоне проведения спецоперации на Украине были и они могут до сих пор возникать, в связи с чем следует проводить анализ ситуации и иметь обратную связь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 7 декабря, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

— Надо постоянно этим заниматься. Постоянно анализировать, что там происходит, и иметь обратную связь. Вот это совершенно точно, — сказал он.

Глава государства добавил, что подобные решения необходимы для всех граждан России. Это позволит повысить качество и эффективность боевой работы, передает слова Путина сайт Кремля.

Кроме того, в процессе встречи Путин заявил об отсутствии необходимости проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.

30 ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российской армии необходимо применять создаваемые перспективные системы вооружения в рамках военной спецоперации на Украине.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, в чем преимущество модернизированных российских РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, подобное вооружение позволит быстрее одержать победу в ходе военной спецоперации на Украине.