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Путин заявил о необходимости анализа проблем в зоне СВО на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин заявил о необходимости анализа проблем в зоне СВО на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Проблемы в зоне проведения спецоперации на Украине были и они могут до сих пор возникать, в связи с чем следует проводить анализ ситуации и иметь обратную связь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 7 декабря, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

— Надо постоянно этим заниматься. Постоянно анализировать, что там происходит, и иметь обратную связь. Вот это совершенно точно, — сказал он.

Глава государства добавил, что подобные решения необходимы для всех граждан России. Это позволит повысить качество и эффективность боевой работы, передает слова Путина сайт Кремля.

Кроме того, в процессе встречи Путин заявил об отсутствии необходимости проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.

30 ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российской армии необходимо применять создаваемые перспективные системы вооружения в рамках военной спецоперации на Украине.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, в чем преимущество модернизированных российских РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, подобное вооружение позволит быстрее одержать победу в ходе военной спецоперации на Украине.

Украина Спецоперации Россия Владимир Путин
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