Полиция накрыла фабрику с нелегальными рабочими в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов явились с проверкой в производственный цех для поиска нелегальных мигрантов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 3 февраля.
По ее словам, полицейских заинтересовала фабрика в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского городского округа. Во время рейда стражи правопорядка были проверены 50 граждан Средней Азии из числа работников цеха. У семи человек выявлены нарушения. В их отношении составлены 13 административных протоколов по статьям о незаконном въезде или труде на территории Российской Федерации. На каждого нарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей.
Тех, кто пересек границу нелегально, временно отправили в Центр временного содержания иностранных граждан. Через некоторое время их депортируют на родину.
Также, по словам Петровой, от ответственности не уйдет и организатор незаконной деятельности. В его отношении возбуждено административное производство.
Другая история с мигрантами произошла в Щелковском районе Подмосковья. Местный житель за вознаграждение поставил на учет в своей квартире 11 иностранцев.