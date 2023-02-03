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Приметы и советы

В Белом доме опровергли сообщения о предложении директора ЦРУ по Украине

Александр Афонин
В мире
В Белом доме опровергли сообщения о предложении директора ЦРУ по Украине
Фото: whitehouse

Директор ЦРУ Уильям Бернс никогда не предлагал передать России 20 процентов Украины, чтобы завершить конфликт. Об этом заявил заместитель представителя Совета по нацбезопасности при Белом доме Шон Дэвитт в пятницу, 3 февраля.

В разговоре с журналом Newsweek он отметил, что подобные сообщения в СМИ «абсолютно ложные». В то же время первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский не стал комментировать изданию данную информацию.

О предложении Бернса сообщала швейцарская немецкоязычная газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на «влиятельных внешнеполитических деятелей Германии». Как утверждалось, директор ЦРУ в середине января представил Москве и Киеву план мирного урегулирования конфликта.

Политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», почему западным странам выгодно длительное продолжение спецоперации на Украине. По его словам, руководители стран НАТО и Евросоюза готовы любыми способами добиться поражения России, даже если придется растягивать украинский конфликт на долгие годы.

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