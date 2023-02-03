В Белом доме опровергли сообщения о предложении директора ЦРУ по Украине
Директор ЦРУ Уильям Бернс никогда не предлагал передать России 20 процентов Украины, чтобы завершить конфликт. Об этом заявил заместитель представителя Совета по нацбезопасности при Белом доме Шон Дэвитт в пятницу, 3 февраля.
В разговоре с журналом Newsweek он отметил, что подобные сообщения в СМИ «абсолютно ложные». В то же время первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский не стал комментировать изданию данную информацию.
О предложении Бернса сообщала швейцарская немецкоязычная газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на «влиятельных внешнеполитических деятелей Германии». Как утверждалось, директор ЦРУ в середине января представил Москве и Киеву план мирного урегулирования конфликта.
Политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», почему западным странам выгодно длительное продолжение спецоперации на Украине. По его словам, руководители стран НАТО и Евросоюза готовы любыми способами добиться поражения России, даже если придется растягивать украинский конфликт на долгие годы.