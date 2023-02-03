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Офис генпрокурора Украины выдвинул обвинение Пригожину

Александр Афонин

Сюжет: 

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Офис генпрокурора Украины выдвинул обвинение Пригожину
Фото: t.me/wagnernew

Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении в посягательстве на территориальную целостность со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщила в пятницу, 3 февраля, украинская газета «Правительственный курьер».

По информации издания, генпрокуратура открыла в отношении Пригожина уголовное производство. Накануне ему предъявили обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Помимо этого, основатель ЧВК обвиняется в агрессивных действиях в отношении страны.

В связи с этим Пригожина вызвали в украинскую прокуратуру. Он должен посетить ее 13, 14 и 15 февраля, где его уведомят об обвинении, а также подвергнут допросу и проведут другие процессуальные действия.

До этого телеканал CNN со ссылкой на отчет украинской разведки о боях в районе Артемовска сообщил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» представляют собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении. Как уточняется, ее штурмовые группы не отходят от своих позиций без команд и главной целью ставят наступление.

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