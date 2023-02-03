Марочко: ВСУ расстреляли под Кременной 12 сдававшихся в плен украинских солдат

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Украинские войска расстреляли 12 военных из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые хотели сдаться в плен российской армии. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

— Западнее населенного пункта Кременная после непродолжительного огневого контакта на взводном опорном пункте украинских боевиков вместо флага была вывешена белая ткань, на открытых радиочастотах старший поста стал запрашивать возможность сдаться 12 военнослужащим, — цитирует Марочко ТАСС.

По его словам, российские штурмовые подразделения прекратили вести огонь и начали готовить мероприятия по эвакуации. Он подчеркнул, что после этого украинские войска открыли огонь и нанесли удар по своим сослуживцам, которые пытались сдаться в плен. По мнению Марочко, с большой долей вероятности все они погибли.

До этого сообщалось, что семью из восьми человек расстреляли в поселке Макеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Среди погибших насчитывалось трое детей.