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Регистрация на участие в научно-практических конференциях и конкурсе стартовала в Москве

Александр Афонин
Город
Регистрация на участие в научно-практических конференциях и конкурсе стартовала в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице стартовала регистрация на участие в городских научно-практических конференциях и конкурсе межпредметных знаний и навыков, куда пригласили школьников и их педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительстве Москвы в пятницу, 3 февраля.

— Мы открыли регистрацию на городские научно-практические конференции и конкурс межпредметных знаний и навыков. Поучаствовать в них могут все желающие, есть номинации даже для начальной школы, — сказала заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева.

Для участия в мероприятиях москвичам необходимо отправить свои работы, которые будут оцениваться представителям вузов-партнеров. Победители и призеры смогут получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в университеты, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве стартовал отборочный этап олимпиады «Курчатов», в котором ученики 6–11-х классов проверят свои знания по математике и физике. Для участия необходима регистрация на портале состязания.

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