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Боррель заявил, что Евросоюз всегда открыт для переговоров по конфликту на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Боррель заявил, что Евросоюз всегда открыт для переговоров по конфликту на Украине
Фото: flickr/european_parliament

Евросоюз всегда открыт к проведению переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако объединение не видит инициативы от России начать их. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель для австрийской газеты Standard.

— В то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению (конфликта — прим. «ВМ») путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена упорствовать, — написал Боррель в своем материале.

По словам дипломата, вести переговоры с Россией пытались многие, однако они всегда уходили с пустыми руками. В связи с этим, Евросоюз намерен продолжить оказывать поддержку Украине пока ситуация с диалогом не изменится.

Политолог Сергей Маркелов объяснил «Вечерней Москве», какие законы «мешают» Киеву начать переговоры с Москвой. Эксперт отметил, что для пресечения возможности диалога украинское правительство приняло ряд законов, среди которых запрет переговоров между президентами Украины и России, расторжение связей с Москвой и так далее.

Украина Евросоюз (ЕС) Россия Переговоры
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