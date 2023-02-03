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Приметы и советы

Скончался 27-летний рэпер Yung Trappa

Евгений Жуков
Общество
Скончался 27-летний рэпер Yung Trappa
Фото: vk/yungtrappaofficial

Умер российский рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев). Об этом сообщили в его официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 3 февраля.

Уточняется, что 27-летний хип-хоп-артист скончался в Санкт-Петербурге. Его тело обнаружили в квартире жилого дома на Дровяной улице.

Предполагается, что причиной смерти музыканта могла стать передозировка запрещенными веществами. Близкие Ширяева организовали сбор средств, чтобы помочь его матери закрыть оставшиеся задолженности сына.

Yung Truppa обрел популярность в середине 2010-х годов после выпуска альбома «Jessie Pinkman 2» и участия в Versus Battle, где он сошелся с рэпером Федуком. В 2015 году молодой человек был осужден за хранение и распространение наркотических средств, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ширяев провел в колонии 5,5 года и вышел на свободу в феврале 2021 года. Уже через месяц после освобождения он выпустил два совместных трека с рэпером Моргенштерном*.

В ноябре 2021 года стало известно о задержании Ширяева по подозрению в совершении изнасилования в Ленобласти. Против Yung Trappa возбудили два уголовных дела, на свободу артист вышел в декабре 2022 года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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