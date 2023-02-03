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ЕС введет ограничения на 10 миллиардов евро в рамках санкций против России

Евгений Жуков
В мире
ЕС введет ограничения на 10 миллиардов евро в рамках санкций против России
Фото: shutterstock

Десятый пакет санкций ЕС в отношении России, который альянс планирует ввести к годовщине начала специальной военной операции, подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

— Десятый пакет санкций в пути, он будет объемом в 10 миллиардов евро. Это будет снова масштабный пакет, — сказала политик.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что новый пакет ограничительных мер поможет закрыть пробелы, которые имеются в предыдущих санкционных решениях, передает ТАСС.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее приспосабливаться к введенным против нее санкциям. В связи с этим украинский лидер призвал нарастить санкционное давление на Москву.

31 января обозреватель издания New York Times Ана Свонсон сообщила, что экономика России выдержала санкции и оказалась более стойкой, чем рассчитывали западные политики. Она отметила, что этого удалось достичь благодаря деловым связям с КНР, Турцией и странами ЕАЭС.

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