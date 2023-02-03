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Приметы и советы

В ЕС обсудят 10 февраля вопрос допуска россиян на соревнования

Евгений Жуков
Спорт
В ЕС обсудят 10 февраля вопрос допуска россиян на соревнования
Фото: depositphotos

Великобритания 10 февраля проведет встречу министров спорта стран ЕС для обсуждения вопроса по допуску россиян на международные соревнования. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт.

— Британия собирает на 10 февраля саммит министров спорта Европы для обсуждения вопроса о допуске россиян и белорусов. Главы НОК Литвы, Латвии, Польши поддерживают Украину, эти три страны уже сделали заявление, вы об этом знаете, — передает слова Гутцайта ТАСС.

Накануне министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступили с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) и международным федерациям отдельных видов спорта запретить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В свою очередь президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из России и Белоруссии могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, используя нейтральный флаг.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал «Вечерней Москве», что предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к спецоперации» является абсурдным.

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