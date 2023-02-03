Песков напомнил о словах Путина после анонса США о поставках дальнобойных ракет на Украину

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение властей США о поставках дальнобойных ракет на Украину.

— Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов. В него войдут ракеты большей дальности для реактивной системы залпового огня HIMARS.

При этом Райдер уточнил, что в общей сложности Вашингтон с начала российской спецоперации предоставил Киеву 29,3 миллиарда долларов.

Накануне президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова дать ответ на поступающие ей угрозы, применением исключительно бронетехники дело не закончится.

По мнению лидера, угрожающие России государства не понимают одной истины — русский народ впитал в себя традиции своей страны. Нынешние граждане являются потомками людей, которые создавали страну потом и кровью.