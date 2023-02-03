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Приметы и советы

Сенатор Бондарев заявил, что необходимости в мобилизации нет

Юлия Курганова
Общество
Сенатор Бондарев заявил, что необходимости в мобилизации нет
Фото: Пресс-служба Совфеда

Необходимости в новой волне мобилизации нет. Об этом сообщил в пятницу, 3 февраля, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

— Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу, — заявил он в эфире канала «Россия 24».

Политик напомнил, что решение о мобилизации могут принимать президент и Министерство обороны.

— Сейчас появилось много ясновидящих, предвидящих, которые просто нагнетают, а некоторые специально делают, чтобы возбудить народ, посеять недовольство, — высказался сенатор.

Бондарев подчеркнул, что руководство страны не скрывает своих планов и при необходимости все доводит до граждан.

— Пока в мобилизации необходимости нет, — указал он.

Законопроект о повышении призывного возраста еще не вносили на рассмотрение в Государственную думу. Но его точно примут до конца года. Об этом «Вечерней Москве» сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

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