Сенатор Бондарев заявил, что необходимости в мобилизации нет
Необходимости в новой волне мобилизации нет. Об этом сообщил в пятницу, 3 февраля, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
— Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу, — заявил он в эфире канала «Россия 24».
Политик напомнил, что решение о мобилизации могут принимать президент и Министерство обороны.
— Сейчас появилось много ясновидящих, предвидящих, которые просто нагнетают, а некоторые специально делают, чтобы возбудить народ, посеять недовольство, — высказался сенатор.
Бондарев подчеркнул, что руководство страны не скрывает своих планов и при необходимости все доводит до граждан.
— Пока в мобилизации необходимости нет, — указал он.
Законопроект о повышении призывного возраста еще не вносили на рассмотрение в Государственную думу. Но его точно примут до конца года. Об этом «Вечерней Москве» сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.