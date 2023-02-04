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Приметы и советы

Астрологи сообщили, что перемены в личной жизни ждут три знака зодиака в феврале

Юлия Курганова
Общество
Астрологи сообщили, что перемены в личной жизни ждут три знака зодиака в феврале
Фото: shutterstock

Астрологи назвали знаки, представителей которых ждут судьбоносные события в личной жизни.

Тельцам начало месяца принесет серию любовных разочарований. Их чувства могут оказаться безответными, и это подорвет их уверенность в себе. Но астрологи рекомендуют им не впадать в уныние и направить энергию на достижения в других сферах жизни. Это поможет не только их самореализации, но и позволит наладить личную жизнь.

Близнецам в феврале придется бороться за свою любовь. Отношения пройдут испытание на прочность жизненными невзгодами и финансовыми проблемами. Однако поиск компромиссов, хитрость и умение договариваться с партнером позволят им преодолеть все трудности.

Раков ждет море романтических приключений, новых знакомств и неожиданных встреч. Представители данного знака зодиака будут притягивать к себе внимание противоположного пола. Вполне возможно, что одно из знакомств станет началом длительных отношений, которые начнутся спонтанно, но станут гармоничными и перспективными для создания семьи, сообщает издание «Московский комсомолец».

Астролог Тамара Глоба спрогнозировала крупные заработки для одного знака зодиака в феврале.

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