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Польский политолог Холащинский: ВСУ уничтожат переданную им бронетехнику за один квартал

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Польский политолог Холащинский: ВСУ уничтожат переданную им бронетехнику за один квартал
Фото: gur.gov.ua

Переданной западными странами бронетехники хватит Вооруженным силам Украины на один квартал боев. Такое мнение высказал политолог из Польши Кристиан Холащинский.

— Когда мы соберем всю технику, про которую мы слышим, что ее передадут, то это получается около 150-170 танков, боевых машин. Нам известно, что за 342 дня спецоперации украинская армия потеряла почти 550 машин. Поэтому 170 машин, которые должны поступить, возможно, хватит на квартал, — заявил он в эфире Radio Maryja.

По его словам, противостояние на Украине «перемолотит» любую технику.

Украинские военнослужащие делают из города Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками, в нарушение международного гуманитарного права маскируясь под мирных жителей и размещая свои подразделения в жилых домах. Об этом сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. Он отметил, что знает конкретные адреса, где находятся склады боеприпасов, при этом подходы к таким объектам минируют.

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