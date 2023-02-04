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Mirror: Звезды бойкотируют программу Кларксона из-за его резких слов о Меган Маркл

Юлия Курганова
В мире
Mirror: Звезды бойкотируют программу Кларксона из-за его резких слов о Меган Маркл
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Несколько знаменитостей из шоу-бизнеса Британии отказались от участия в съемках телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?» из-за того, что ее ведущий Джереми Кларксон допустил резкие слова в адрес жены принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Как минимум три звезды отклонили приглашение прийти на передачу Кларксона. Из-за этого съемки новых выпусков телеигры пришлось отложить. Журналист ведет программу с 2018 года.

В декабре прошлого года Кларксон в своей колонке в издании The Sun написал, что ненавидит Маркл «на клеточном уровне» и хотел бы, чтобы ее провели голой по улицам всех городков страны, а граждане кричали ей «позор». Статья вызвала скандал: независимый британский регулятор, который следит за соблюдением стандартов в СМИ, за три дня получил 17,5 тысяч жалоб на телеведущего.

Он выразил сожаление по поводу случившегося и пообещал осторожнее высказываться. Кларксон попросил газету убрать публикацию с сайта и извинился перед супругой принца Гарри. Но королевская чета отказалась принять извинения.

В своей недавно вышедшей книге Spare британский принц Гарри рассказал о том, что между его супругой Меган Маркл и женой старшего брата, принца Уильяма, возникла конкуренция на первой стадии их знакомства.

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