Бесплатная культурная программа пройдет в Музее Победы 4 и 5 февраля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В эти выходные, 4 и 5 февраля, в Музее Победы пройдут бесплатные культурно-просветительские мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

В субботу, 4 февраля, в 14:10 в музее выступит вокальная студия «Дети солнца», солисты которой являются участниками телевизионных шоу, международных конкурсов, в частности, «Детской Новой волны».

На следующий день в это же время гости увидят программу струнного квартета «Астория», который подготовил инструментальные и танцевальные номера. После этого в 15:30 начнется музыкальный спектакль «Щелкунчик» по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

В конце программы, в 17:00, в Музее Победы пройдет тематический квиз, посвященный Дню эрудита. Участники проверят свои знания и вспомнят, сколько фильмов снято, сколько песен, книг, стихов и картин написано о событиях Великой Отечественной войны и ее героях.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы также приглашает гостей на бесплатные показы в феврале, у интернет-пользователей появится возможность увидеть порядка 20 кинокартин на портале культурной площадки.