Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бесплатная культурная программа пройдет в Музее Победы 4 и 5 февраля

Лейла Алиева
Город
Бесплатная культурная программа пройдет в Музее Победы 4 и 5 февраля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В эти выходные, 4 и 5 февраля, в Музее Победы пройдут бесплатные культурно-просветительские мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

В субботу, 4 февраля, в 14:10 в музее выступит вокальная студия «Дети солнца», солисты которой являются участниками телевизионных шоу, международных конкурсов, в частности, «Детской Новой волны».

На следующий день в это же время гости увидят программу струнного квартета «Астория», который подготовил инструментальные и танцевальные номера. После этого в 15:30 начнется музыкальный спектакль «Щелкунчик» по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

В конце программы, в 17:00, в Музее Победы пройдет тематический квиз, посвященный Дню эрудита. Участники проверят свои знания и вспомнят, сколько фильмов снято, сколько песен, книг, стихов и картин написано о событиях Великой Отечественной войны и ее героях.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы также приглашает гостей на бесплатные показы в феврале, у интернет-пользователей появится возможность увидеть порядка 20 кинокартин на портале культурной площадки.

Мероприятия Москва Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте