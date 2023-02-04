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Сергей Собянин рассказал о проекте социальной помощи для пациентов больниц

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин рассказал о проекте социальной помощи для пациентов больниц
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В рамках проекта «Социальная помощь в больницах» 87 социальных координаторов и 63 психолога работают в 30 столичных стационарах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 4 февраля.

— Важнейшая задача координаторов — заранее позаботиться о решении социальных проблем, возникающих после выписки из больницы. Например, около тысячи одиноких пожилых пациентов сразу же начали получать надомное социальное обслуживание, а 200 человек были направлены для проживания в геронтологический центр, — отметил он.

Также специалисты помогают оформить заявку на получение технических средств реабилитации. Кроме того, они решают вопросы, связанные с домашними питомцами и занимаются более сложными случаями, в частности восстановлением утерянных документов.

Чтобы получить помощь, необходимо пригласить координатора и рассказать о своей проблеме, написал Собянин в своем блоге.

Служба социальных координаторов в столичных больницах помогает москвичам во время госпитализации с немедицинскими вопросами — от организации быта во время лечения до консультирования по мерам социальной поддержки в Москве. Особое внимание специалисты уделяют одиноким пожилым людям, ведь о них некому позаботиться дома после выписки, тогда как им часто требуется обязательный уход.

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