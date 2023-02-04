В России выявили 9681 новый случай коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 9681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 40 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1085 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровело 6334 пациента, отмечается на портале.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Вечерней Москве», что скоро коронавирус превратится в сезонное заболевание, а его летальность будет минимальной.

По его словам, в будущем могут появиться новые штаммы коронавируса, которые вызовут очередной подъем заболеваемости. Тем не менее они не будут иметь высокую летальность.

Накануне стало известно, что в России выявили второй случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «кракен».