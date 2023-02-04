Медведев пригрозил «ударами возмездия» в случае атаки Украины по Крыму

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При попытке атаки по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет. Об этом в субботу, 4 февраля, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

— Результат будет прямо противоположный. Никаких переговоров в этом случае не будет — будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина, — предупредил он.

По словам Медведева, те, кто считают, что нападение на Крым заставит Россию сесть за стол переговоров с Украиной, являются «моральными уродцами, коих хватает и в Белом доме, и в Капитолии», передает Telegram-канал Фридрихсон.

Также в интервью зампред Совбеза РФ отметил, что если Украина попытается нанести удары по территориям России, то в ответ Москва будет готова применить все виды оружия. Он уточнил, что, согласно доктринальным документам, в частности Основам госполитики РФ в области ядерного сдерживания, ответ будет быстрым, жестким и убедительным.

Президент РФ Владимир Путин также заявил, что Россия готова дать ответ на поступающие ей угрозы, применением исключительно бронетехники дело не закончится.