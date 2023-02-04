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Пожарные спасли 20 человек из горящего дома на Коровинском шоссе

Евгений Жуков
Происшествия
Пожарные спасли 20 человек из горящего дома на Коровинском шоссе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Коровинское шоссе, 9к2 Карта всех событий

Пожарные спасли 20 человек из многоэтажного дома на Коровинском шоссе, где загорелась квартира. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 4 февраля.

Среди спасенных есть семь детей. Специалисты оперативно нейтрализовали возгорание. По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал.

Речь идет о пожаре в квартире на четвертом этаже дома по адресу Коровинское шоссе 9, корпус 2. Тогда сообщалось, что общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Еще один пожар произошел 3 февраля в доме в деревне Давыдково поселения Марушкинского. Площадь горения составила 80 квадратных метров, позднее произошло частичное обрушение кровли на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия погибли три человека.

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