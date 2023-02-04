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Приметы и советы

Bild: Киев не будет гарантировать неиспользование западной техники против целей в России

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Bild: Киев не будет гарантировать неиспользование западной техники против целей в России
Фото: president.gov.ua

Член комитета парламента Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский уверяет, что Киев не будет гарантировать неиспользование западной тяжелой военной техники против целей, расположенных на территории России.

— У некоторых западных экспертов есть идея, что Украина должна пообещать, что не будет использовать свою военную технику на территории Российской Федерации. Это идея из параллельного мира, — заявил Вениславский в интервью немецкому изданию Bild.

Представитель украинского президента также добавил, что все полигоны, где российская сторона расположила свои боеприпасы, являются законными военными целями Украины. При этом Вениславский подчеркнул, что такое решение относится и к Москве.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 2,2 миллиарда долларов. В него войдут ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS.

В свою очередь российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что передача киевскому режиму все более мощного оружия является эскалацией конфликта со стороны Соединенных Штатов.

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