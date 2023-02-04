Посол РФ Антонов: США обостряют конфликт на Украине, передавая все более мощное оружие

Фото: Пресс-служба Совфеда

Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является эскалацией конфликта со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя решение Америки поставить Киеву дальнобойные бомбы GLSDB.

По словам дипломата, Штаты «не видят границ» в стремлении нанести РФ стратегическое поражение.

— Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США. Администрация поставила на «украинскую карту» почти все: международный авторитет, средства американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат, — заявил Антонов в Telegram-канале дипмиссии.

Такими темпами Вашингтон может дойти до «абсолютного безумства», как, например, предоставление ВСу истребителей.

— США науськивают своих подопечных атаковать российские регионы. Для нас нет никакого различия, когда мы говорим о вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину, — высказался посол.

Он подчеркнул, что «любые попытки нанести урон России обречены на провал».

До этого стало известно, что Соединенные Штаты передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 2,2 миллиарда долларов. В него войдут ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS.