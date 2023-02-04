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Экс-разведчик Риттер заявил о начале подготовки властей США к поражению Украины

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-разведчик Риттер заявил о начале подготовки властей США к поражению Украины
Фото: shutterstock

Правительство Соединенных Штатов знает о неизбежности поражения Украины и уже начало подготовку к такому сценарию внутри страны. Об этом в субботу, 4 февраля, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube каналу Dialogue works.

— Русские сейчас в процессе строительства мощного ударного кулака, против которого у Украины нет противодействия. На данный момент мы столкнулись с серьезным вопросом. Как можно продолжать отправлять военную технику ВСУ, зная, что их победа невозможна? Все уже признают, что поражение Украины неизбежно, — поделился мнением эксперт.

Риттер также добавил, что президент США Джо Байден знает о том, что после поражения Вооруженных сил Украины представителям его администрации придется объяснить, как Россия победила в этом конфликте.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор сообщил, что Киев близок к поражению, а значительные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование украинского государства.

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