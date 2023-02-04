СМИ: Германия может передать Украине до 160 танков Leopard 1 из промышленных запасов

Фото: shutterstock

Германия может передать украинской стороне до 160 танков Leopard 1. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила газета Handelsblatt, ссылаясь на источники.

— Украина может получить до 160 боевых танков типа Leopard 1 из немецких промышленных запасов, — говорится в статье.

Собеседник издания отметил, что компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau могут отремонтировать и направить на экспорт в Украину большую часть имеющихся у них машин.

До этого издание Politico опубликовало статью, где сообщается, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставку военной техники Киеву в связи с опасениями о возможном назревании конфликта с Россией.

В связи с этим канцлер выдвинул условие и потребовал от Вашингтона передать Вооруженным силам Украины танки M1 Abrams, после чего осуществится поставка и немецкой боевой техники.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отправленные Германией на Украину танки будут сожжены. По его словам, немецкое военно-политическое руководство до сих пор не усвоило исторический урок после битвы под Сталинградом.