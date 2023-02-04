В ОАЭ прокомментировали освобождение российских военных из плена

Фото: Пресс-служба Совфеда

Объединенные Арабские Эмираты прилагают посреднические усилия между РФ и Украиной для снижения напряженности. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил высокопоставленный дипломат в Абу-Даби, комментируя новое освобождение из плена российских военнослужащих.

— Посредничество между Россией и Украиной является продолжением усилий ОАЭ по укреплению основ глобального мира и стабильности для снижения напряженности и поиска дипломатических решений кризисов, — рассказал он.

Дипломат отметил, что с самого начала кризиса ОАЭ призывали к деэскалации и диалогу между сторонами конфликта, поддерживали дипломатические инициативы в данном отношении, передает РИА Новости.

До этого Минобороны РФ сообщило, что после проведения переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 63 российских военнослужащих. Они уже находятся в России, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также все освобожденные военные могут связаться с родственниками.