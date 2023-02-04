Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В ОАЭ прокомментировали освобождение российских военных из плена

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ОАЭ прокомментировали освобождение российских военных из плена
Фото: Пресс-служба Совфеда

Объединенные Арабские Эмираты прилагают посреднические усилия между РФ и Украиной для снижения напряженности. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил высокопоставленный дипломат в Абу-Даби, комментируя новое освобождение из плена российских военнослужащих.

— Посредничество между Россией и Украиной является продолжением усилий ОАЭ по укреплению основ глобального мира и стабильности для снижения напряженности и поиска дипломатических решений кризисов, — рассказал он.

Дипломат отметил, что с самого начала кризиса ОАЭ призывали к деэскалации и диалогу между сторонами конфликта, поддерживали дипломатические инициативы в данном отношении, передает РИА Новости.

До этого Минобороны РФ сообщило, что после проведения переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 63 российских военнослужащих. Они уже находятся в России, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также все освобожденные военные могут связаться с родственниками.

Украина Обмен пленными ОАЭ Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Проблемы негров шерифа не волнуют: ядерная угроза не пугает американцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте