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Британца Гарнетта, бросившего семью, задержали после ссоры с украинкой Каркадым

Юлия Курганова
В мире
Британца Гарнетта, бросившего семью, задержали после ссоры с украинкой Каркадым
Фото: Pixabay

Гражданин Великобритании Энтони Гарнетт, который бросил супругу и двух дочерей ради беженки с Украины Софьи Каркадым, оказался в полиции после ссоры с возлюбленной.

Инцидент случился в ночь на субботу, 4 февраля, в городе Брадфорд, графство Уэст-Йоркшир. Конфликт произошел из-за недовольства возлюбленной британца «большим количеством времени», которое он проводит со своими детьми. Гарнетт играл в онлайн-игру со своей шестилетней дочерью, когда между ним и украинкой началась словесная перепалка.

Источник издания The Daily Mail рассказал, что Каркадым «молода и хочет детей от Тони, но у него была вазэктомия, и это спровоцировало напряженность».

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили британца в агрессивном состоянии и арестовали его за возможное нарушение общественного порядка. Но после того, как правоохранители убедились, что он успокоился, его отпустили после более чем шести часов содержания под стражей.

В декабре прошлого года сообщалось, что Гарнетт снова сошелся с Каркадым. После возвращения украинки на родину пара продолжила общаться по видеосвязи.

В конце мая стало известно, что жительница Львова София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Британии разрушила семью Гарнетта. Вместе со своей женой Лорной они приютили 22-летнюю украинку, но уже через несколько дней глава семейства ушел к новой избраннице, оставив двоих детей.

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