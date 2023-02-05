Свечник храма из мести убил жену священника в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге свечника храма обвиняют в убийстве супруги священника. По данным следствия, мотивом преступления могла стать месть за возлюбленную. Об этом сообщает портал 78.ru.

27-летний свечник лавки при храме Святой Троицы «Кулич и Пасха» признался в убийстве 35-летней женщины на допросе. В этом же храме служил священником и муж погибшей. В 2017 году подозреваемый устроился работать в храм. Там он познакомился с женщиной, которая одна воспитывает маленькую дочь, позже они стали жить вместе. Когда возлюбленная заболела, свечник был вынужден работать за двоих.

Подозреваемый сообщил, что настоятель храма забирал себе все полученные деньги, работникам платил очень мало. Кроме того, жена священника грозилась уволить возлюбленную свечника. Также женщина дала в долг семье настоятеля 350 тысяч рублей, которые ей не вернули.

Подозреваемый признался, что стал воровать в храме, чтобы оплачивать лечение сожительницы. Его действия были записаны на камеру. После этого он решил расправиться с супругой священника. Мужчина доехал до места на такси, взял с собой запасную одежду и нож из храма. После совершения убийства он избавился от улик и вернулся на место работы. Свечник совершил преступление в подъезде дома.

3 февраля второго подозреваемого по делу об убийстве двух человек на юго-востоке Москвы отправили в СИЗО. Ранее 27-летний мужчина уже был судим. Прошлое наказание он отбывал за совершение краж.

Двое злоумышленников, находясь в гостях у нового знакомого в квартире на Чистопольской улице, напали с ножами на хозяина и его друга. По версии следствия, подозреваемые нанесли серию ударов по каждому из оппонентов. От полученных ранений мужчины скончались на месте преступления. Для сокрытия содеянного преступники избавились от одежды и орудий убийства, а после подожгли квартиру.