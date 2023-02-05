Диетолог Иванникова рассказала, как нужно питаться зимой

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Зимой нужно питаться более калорийно, но повышать калорийность следует за счет жиров. Об этом сообщила врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

Она рассказала, что дополнением к рациону зимой может стать небольшой (до 20 граммов) кусочек сливочного масла вместе с 1-2 чайными ложками рыбной икры, причем возможны разные сорта. Врач пояснила, что прием таких продуктов даст организму жирорастворимые витамины.

Также в интервью изданию «Аргументы и факты» Иванникова напомнила о содержании жиров в растительных маслах, но порекомендовала употреблять нерафинированные виды.

По словам диетолога, в зимний период лучше питаться чаще, но небольшими порциями, а также соблюдать питьевой режим.

Для более эффективного и безопасного похудения человеку необходимо сохранять энергобаланс, заниматься спортом и соблюдать рацион питания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали эксперты. По словам фитнес-тренера Станислава Милославского, вне зависимости от времени года при сбросе веса следует сохранять энергобаланс.