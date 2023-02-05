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Вильфанд сообщил о похолодании в Москве в начале следующей недели

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Вильфанд сообщил о похолодании в Москве в начале следующей недели
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Температура воздуха в столице в начале следующей недели опустится до климатической нормы февраля. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— На неделе температура понизится до вполне нормальных значений. В понедельник ночью, 6 февраля, в Москве будет от минус 7 до 9 градусов, по области — до минус 11 градусов. Максимальные дневные температуры — минус 3-5. Во вторник ночью, 7 февраля, ожидается минус 7-12 градусов, днем — около минус 5 градусов, — сообщил он.

По словам синоптика, такой температурный фон близок к многолетним значениям, хотя это заметное понижение температуры по сравнению с погодой на прошлой неделе, которая больше соответствовала «концу второй декады марта по климату», передает РИА Новости.

На следующей неделе жителей столицы ждет переменчивая погода. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. По словам специалиста, в первые будние дни предстоящей недели в Москве похолодает, но уже в среду температура воздуха немного повысится.

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