Ученые назвали напиток, снижающий риск образования тромбов

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Ученые сообщили, что тромбы в организме человека могут увеличить риск возникновения сердечного приступа. Они назвали напиток, который может снизить вероятность их образования.

По словам специалистов, кофеиносодержащие напитки, такие как кока-кола или энергетики, могут увеличить риск образования опасных тромбов. А вода — безопасный и простой напиток, поможет уменьшить образование тромбов.

Польза воды заключается в разжижении крови и предотвращении закупорки кровеносных сосудов.

Чтобы определить, достаточно ли человек пьет воды, необходимо посмотреть на цвет мочи. У обезвоженных людей она, как правило, желтая. Люди, которые потребляют слишком много воды, могут заметить прозрачную струю, сообщается в издании Daily Express.

Иван-чай, или кипрей — это фиолетовый цветок, из которого в Древней Руси готовили горячие и прохладные напитки. С давних пор это растение считалось панацеей от многих заболеваний. Однако и сейчас напиток не теряет своей популярности. «Вечерняя Москва» узнала о пользе и вреде этого чая.